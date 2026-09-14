« Je trouve que Max s’est davantage ouvert au sein du club au cours des six derniers mois. Nous tous - Karl-Heinz et moi, bien sûr aussi Herbert Hainer - avons été bien mieux informés par lui sur tout que ce n’était le cas auparavant », a déclaré Hoeneß lundi soir lors d’un gala célébrant le 80e anniversaire de la section basket du Bayern Munich. Hoeneß siège, tout comme le président Herbert Hainer et Karl-Heinz Rummenigge, au puissant conseil de surveillance du club munichois.

Avant ces évolutions positives des derniers mois, Eberl menait au FC Bayern « une sorte d’existence de solitaire », selon Hoeneß. « Cela ne nous plaisait pas. Mais il a fondamentalement changé cela. À ce niveau-là, il a fait un super travail. »

Juste avant la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart fin mai, Hoeneß s’était encore montré critique envers Eberl. Il y avait des « doutes » sur son travail, et ses chances d’obtenir un nouveau contrat n’étaient que de « 60 à 40 », avait-il alors déclaré dans une interview accordée au Spiegel. Dès la fin juillet, lors du stage de préparation au Tegernsee, Hoeneß avait toutefois souligné que les chances de prolongation d’Eberl étaient montées à « 100 % ».

Uli Hoeneß félicite Max Eberl pour les transferts estivaux du Bayern Munich

Pour cette déclaration, Hoeneß a reçu « suffisamment d’ennuis » en interne, comme il l’a désormais révélé : « Mais si, ce jour-là, j’avais dit 80 %, cela aurait provoqué encore plus d’ennuis. Donc c’était une réponse entre la peste et le choléra. »

Comme raison de la rapide hausse de la cote d’Eberl, Hoeneß a cité, en plus de sa politique de communication supposée meilleure, les transferts estivaux bouclés très tôt. « Notre proposition de recruter les joueurs le plus tôt possible, parce qu’ils seront peut-être plus chers après la Coupe du monde, il l’a appliquée à 100 % », a salué Hoeneß. Nathaniel Brown et Ismael Saibari ont rejoint Munich dès le début juillet pour 50 millions chacun.

« Même le budget que nous avions fixé - nous voulions investir jusqu’à environ 50 millions - a été inférieur. Je pense que nous n’avons investi que 30 millions, parce que presque 70 millions sont entrés grâce aux ventes. Donc, du bon travail a été accompli », a estimé Hoeneß.