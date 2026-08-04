Des rapports de presse espagnols ont confirmé que le Brésilien Vinícius Júnior refuse les offres que lui a présentées la direction du Real Madrid pour prolonger son contrat, malgré un accord de principe trouvé à la fin de la saison 2024-2025.

Le revirement du joueur sur cet accord s'explique par sa volonté de revoir son salaire à la hausse après l'arrivée de Kylian Mbappé, devenu la vedette de l'équipe première et ayant relégué Vinícius à un rôle secondaire. Depuis, le joueur réclame un traitement financier équivalent à celui du Français.

Le journal Diario AS a rapporté que Vinícius demande une prime de prolongation équivalente à la prime à la signature dont a bénéficié Mbappé à son arrivée, en plus d'un pourcentage plus élevé sur ses droits à l'image. Le Real Madrid a toutefois présenté son offre finale et campe sur sa position.

Il ne reste plus que quatre mois avant que le joueur n'entre dans la période libre qui lui permettra de négocier avec n'importe quel club sans l'accord du Real Madrid.

Une tension croissante

La tension entre les deux parties a débuté après la première saison de Mbappé au Real Madrid. Le journaliste Aritz Gabilondo a expliqué dans l'émission El Larguero sur la radio Cadena SER que la première confrontation a eu lieu lors de la Coupe du monde des clubs, lorsque Vinícius s'est opposé à la décision de Xabi Alonso de le laisser sur le banc en demi-finale, avant que l'entraîneur ne revienne sur son choix.

Depuis, la relation s'est détériorée, ce qui ouvre la voie à un départ du joueur lors du mercato estival en cours. Le journaliste Marcos López a pour sa part commenté : « Le Real Madrid ne peut pas laisser son deuxième joueur, qui était la vedette de l'équipe première il y a deux ans, en arriver à cette situation à quatre mois de son entrée dans la période libre. »

La position du club sur la prime de prolongation

Le Real Madrid refuse d'accorder une prime de prolongation à Vinícius, estimant que l'accepter ouvrirait la porte à des revendications similaires de la part de Bellingham, Valverde et d'autres. Gabilondo a cité le cas Mbappé-Paris Saint-Germain, affirmant que « ces choses-là ne finissent pas bien ».

Il a ajouté que Vinícius n'est plus en position de réclamer un contrat similaire à celui de Mbappé : « Nous parlons du projet d'avenir du Real Madrid, et Vinícius n'est plus le même joueur qu'il y a deux ans. Le club propose un contrat colossal, mais le niveau du joueur baisse, contrairement à ce qui s'est passé avec Neymar et le Barça. »