Le Real Madrid fait face à un véritable dilemme dans le dossier de la prolongation de contrat de sa star brésilienne Vinicius Junior, le club merengue s'efforçant d'éviter un précédent dangereux qui pourrait ouvrir la porte à une vague de revendications financières exagérées de la part des autres vedettes de l'équipe, alors que le joueur continue de refuser les offres de prolongation qui lui sont présentées.

L'émission « El Larguero », sur la radio espagnole « Cadena SER », a révélé que Vinicius réclame une prime de prolongation colossale, similaire à la prime de signature obtenue par Kylian Mbappé lors de son arrivée au Real Madrid, en plus d'un plus grand pourcentage sur ses droits à l'image, ce que le club refuse catégoriquement de crainte de créer un précédent qui menacerait la stabilité de la structure financière de l'équipe.

L'analyste sportif Marcos López a mis en garde contre le danger de céder aux exigences de Vinicius, déclarant dans cette même émission : « Je comprends pourquoi le Real Madrid refuse de lui accorder la prime de prolongation, car cela me paraît une injustice flagrante envers le joueur, qu'on lui demande de verser une prime pour prolonger son contrat. Si nous acceptons cela, alors viendra Bellingham, puis Valverde, puis les autres... et cela ne se terminera pas bien. »

López a cité le cas de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain comme exemple frappant du danger de céder aux revendications financières des stars, ajoutant : « Regardez ce qui s'est passé à Paris avec Mbappé ; d'ordinaire, les choses ne se terminent pas bien lorsque l'on ouvre cette porte. »

Cette crise survient à un moment critique, puisqu'il ne reste que 5 mois avant que Vinicius ne puisse négocier librement avec n'importe quel club du monde à partir du mois de janvier prochain, ce qui place le Real Madrid devant une équation difficile : soit céder aux exigences du joueur et créer un précédent dangereux, soit risquer de le perdre gratuitement.

Selon le journal espagnol « Diario AS », la dégradation de la relation entre Vinicius et le club a commencé dès l'arrivée de Mbappé, devenu du jour au lendemain la première star de l'équipe, ce qui a relégué le rôle du Brésilien à un rôle secondaire dont il ne s'est pas satisfait, le poussant à réclamer un traitement similaire à celui du Français.

Aritz Aduriz, présentateur de l'émission « El Larguero », a souligné que Vinicius n'est plus dans une situation lui permettant d'imposer ses conditions, déclarant : « Nous parlons du projet futur du Real Madrid, et Vinicius n'est plus ce qu'il était il y a deux ans. Le club lui propose un contrat colossal, mais il n'est plus le joueur qu'il était, et je pense que son niveau est en baisse. »

Le Real Madrid semble déterminé à maintenir sa position de refus d'accorder à Vinicius une prime de prolongation, même si cela devait entraîner son départ, dans un message clair adressé au reste des vedettes de l'équipe : le club ne cédera à aucune pression susceptible de créer un précédent menaçant sa stabilité financière à long terme.