« Cela a trop duré » : Arsenal perd patience face à la « grande affaire City »

Arsenal a appelé publiquement et sans détour à mettre un terme immédiat à l'incertitude qui entoure l'affaire des infractions financières de Manchester City, affirmant que le retard persistant dans le prononcé du verdict nuit à l'image de toute la Premier League.

Richard Garlick, le directeur général d'Arsenal, a déclaré dans des propos forts à la British Broadcasting Corporation « BBC » : « L'affaire a duré bien trop longtemps. Tout le monde, que ce soit la ligue ou les clubs, veut savoir clairement ce qui va se passer maintenant. »

Les propos de Garlick reflètent l'impatience qui règne dans les couloirs de la Premier League, alors que Manchester City attend toujours le verdict final concernant les 130 infractions financières que lui a reprochées la ligue en février 2023. Bien que les audiences se soient achevées fin 2024, le résultat reste toujours dans les tiroirs.

Le dirigeant du club londonien a ajouté : « Ce n'est pas une chose que je peux contrôler, et je ne peux pas non plus faire de pronostic sur l'issue à laquelle elle aboutira. Tout ce que je souhaite, c'est parvenir à une solution très prochainement et clore définitivement l'affaire. »

Garlick n'était pas le seul à exprimer son agacement, puisqu'il a été précédé d'un jour par Richard Masters, le directeur général de la Premier League, qui a lui aussi reconnu que l'affaire « traîne bien trop longtemps ».

Masters a déclaré : « Je reconnais que cela prend plus de temps que prévu, et je comprends que les gens veuillent savoir ce qui se passe le plus vite possible, mais je ne peux tout simplement faire aucune déclaration. Nos règles sont parfaitement claires : la procédure doit être suivie et il faut lui permettre d'aller jusqu'à son terme naturel. »

Les origines de l'affaire remontent à l'accusation portée contre City de ne pas avoir fourni d'informations financières précises sur les paiements versés aux entraîneurs et aux joueurs entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018, ainsi que d'avoir enfreint les règles du fair-play financier de l'Union européenne et de la Premier League, en plus d'un manque de coopération avec les enquêtes entre décembre 2018 et février 2023.

Manchester City, qui a fait appel à une élite des plus grands avocats spécialisés dans le sport en Grande-Bretagne, s'en tient à un démenti de toutes les accusations, alors que les sanctions possibles vont d'une lourde amende financière à un retrait de points, jusqu'à une relégation en division inférieure, voire au retrait des titres remportés durant la période visée par l'enquête, au cours de laquelle il a décroché trois titres de champion, une Coupe d'Angleterre et trois Coupes de la Ligue.