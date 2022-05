Ceferin n'a "aucun problème" avec le Real Madrid

Et ce, malgré le rôle continu du club espagnol dans la tentative de créer une Super League européenne.

Les commentaires ont été faits par Ceferin lors d'une interview avec 24ur.com avant la finale de la Ligue des champions qui sera disputée par Liverpool et Los Blancos le 28 mai.

"Je n'ai aucun problème avec le Real Madrid, bien sûr. Je n'ai aucun contact avec la direction du club pour le moment, mais la présence du Real Madrid en finale de la Ligue des champions est une preuve de la propreté des compétitions de l'UEFA", a déclaré Ceferin.

"Le Real Madrid et le Barcelone sont présents dans les finales masculine et féminine. Personne n'a interféré dans le sens contraire."

En discutant du conflit de la Super League susmentionné, Ceferin a laissé entendre que le débat n'aura lieu que dans la salle d'audience.

"Le moment viendra où ces choses seront éclaircies, mais ce ne sera certainement pas sur le terrain", a-t-il noté.

L'article continue ci-dessous

Le chef de l'UEFA n'a pas tari d'éloges sur deux joueurs du Real Madrid en particulier avant la finale.

"Ils ont le miraculeux Karim Benzema, dont j'ai dit à plusieurs reprises qu'à mon avis, il est l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire du football. Luka Modric, plus il vieillit, plus il s'améliore", a-t-il déclaré.