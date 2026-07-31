Aleksander Čeferin, président de l'Union des associations européennes de football (UEFA), est le principal adversaire de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), au sujet du projet d'ouverture des compétitions mondiales aux investisseurs du secteur privé, un projet qui pourrait autoriser la vente de parts de la valeur commerciale de la Coupe du monde.

Čeferin, l'avocat slovène qui a débuté sa carrière dans le droit du sport avant de prendre la présidence de la Fédération slovène de football, a accédé à la présidence de l'UEFA en 2016, la même année où Infantino est devenu président de la FIFA.

Les deux hommes avaient auparavant travaillé ensemble au sein de l'UEFA, mais leur relation s'est peu à peu muée en un affrontement sur l'avenir du football international et son orientation commerciale, selon le journal britannique « Daily Mail ».

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Le rejet du projet des investisseurs constitue le dernier épisode de cet affrontement. Les 55 fédérations de l'UEFA se sont en effet accordées à l'unanimité pour menacer de boycotter les compétitions de la FIFA si le projet allait de l'avant, dans une confrontation que Čeferin considère comme une défense du modèle du football européen et un refus de transformer le jeu en une marchandise destinée aux investisseurs.

Ce n'était pas la première confrontation entre les deux hommes. Čeferin s'était vivement opposé à la manière dont la FIFA avait géré certains dossiers de la Coupe du monde 2026, et il a également critiqué des changements réglementaires comme les pauses d'hydratation obligatoires, tout en rejetant les projets d'élargissement de la Coupe du monde à 64 sélections, qualifiant l'idée de « mauvaise ».

Le différend s'est également intensifié en raison de la Coupe du monde des clubs dans son format élargi, que l'UEFA estimait représenter une menace pour la Ligue des champions, dans un contexte de calendrier surchargé et d'épuisement des joueurs.

Čeferin a averti que l'augmentation du nombre de matchs allait à l'encontre de la protection des joueurs, déclarant : « Le calendrier est saturé de manière excessive. Les joueurs sont surchargés et exposés aux blessures. »

Un différend commercial

Le différend commercial entre les deux parties remonte à plusieurs années. En 2018, il avait accusé Infantino de « vendre l'âme du football », en déclarant : « L'argent ne gouverne pas. Le football n'est pas à vendre. »

En 2021, Čeferin a également mené la confrontation contre le projet de Super Ligue européenne, dont la création avait réuni de grands clubs, parmi lesquels le Real Madrid, le Barça et Manchester United. Il avait alors défendu le modèle de la compétition ouverte et du mérite sportif, et qualifié le projet de « crachat au visage des amoureux du football et de la société tout entière ».

La relation s'est encore tendue lors du congrès annuel de la FIFA en mai dernier, après qu'Infantino est arrivé avec plus de deux heures de retard, ayant accompagné Donald Trump lors d'une tournée diplomatique au Moyen-Orient.

Čeferin a mené le départ d'un certain nombre de représentants des fédérations européennes pendant la pause, accusant Infantino de faire passer « ses intérêts politiques personnels » avant la gouvernance du football, ce que le président de la FIFA a rejeté.

Des accusations contre Čeferin

Bien que Čeferin se présente comme un défenseur de l'indépendance du football face aux intérêts commerciaux et politiques, sa carrière n'a pas été exempte de controverses.

En 2017, une enquête journalistique a affirmé qu'il ne remplissait pas les conditions d'expérience requises pour occuper la présidence de la Fédération slovène de football, des accusations qui ne l'ont pas empêché d'accéder par la suite à la présidence de l'UEFA.

Avec l'intensification de la confrontation autour de « FIFA Forward Enterprise », il semble que le conflit entre Čeferin et Infantino soit entré dans une nouvelle phase. Cette fois, le différend ne porte pas sur une compétition ou une réglementation en particulier, mais sur la manière de gérer le football mondial et sur qui détient le droit de tirer profit de sa valeur commerciale.