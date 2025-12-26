Ce village espagnol capable de s'offrir Mbappé

Après une année 2025 marquée par des incendies dévastateurs qui ont ravagé plus de 55 000 hectares et meurtri la communauté, la chance a enfin tourné de la manière la plus spectaculaire qui soit. Grâce à la célèbre loterie de Noël espagnole, "El Gordo", cette commune de 13 000 habitants vient de toucher le gros lot avec un pactole global de 468 millions d'euros. Le numéro gagnant, le 79.432, a transformé ce Noël de reconstruction en une célébration de liesse collective.

Le club de football, gardien de la fortune locale

Ce succès massif n'est pas dû au hasard, mais à la tradition et à l'implication du La Bañeza FC. Le club de football local, qui évolue en division régionale, a joué un rôle crucial en vendant des centaines de tickets à ses supporters et aux habitants. En Espagne, il est coutume que les associations ou les clubs achètent des séries entières d'un même numéro pour les revendre en "décimos". En choisissant le 79.432, le club a permis à une immense partie du village de partager le même destin. David Folgado, dont le père représente le club, témoigne de ce soulagement immense : l'argent servira d'abord à éponger les dettes et à réparer les maisons endommagées par les flammes de l'été dernier.

Entre solidarité et rêves galactiques

Si la priorité reste la reconstruction du village et le soutien aux familles sinistrées, l'ambiance dans les rues s'est rapidement teintée d'humour et de démesure. Les habitants, vêtus du violet emblématique du club, n'ont pas manqué d'imaginer des scénarios fous pour leur équipe. Entre deux coups de klaxon, les supporters ont interpellé le président Gonzalo Prieto pour réclamer des recrues de classe mondiale. Avec un tel trésor de guerre, certains plaisantent déjà sur le rachat de Vinicius Jr ou la signature de Kylian Mbappé pour renforcer l'attaque de leur modeste formation régionale. Derrière la boutade, c'est surtout la fierté d'un village qui, après avoir tout perdu, retrouve le droit de rêver en grand.