Ce vétéran déçu par le Real Madrid

Le mois dernier, il a été largement annoncé que Nacho Fernandez ne signerait pas de nouveau contrat avec le Real Madrid

Le vétéran mettrait donc fin à ses 23 ans de collaboration avec le club à la fin de la saison. Le défenseur vétéran souhaite relever un nouveau défi, même s'il semble que son manque de notoriété ait également contribué à sa décision de partir.

Nacho a joué régulièrement ces derniers mois en raison des blessures d'Eder Militao et de David Alaba, mais il a parfois été laissé sur le banc, Carlo Ancelotti choisissant de faire jouer Aurélien Tchouameni en tant que défenseur central de fortune.

C'est ce qui s'est produit lors des 25 dernières minutes de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, mardi, Nacho étant le premier remplaçant à sortir. Eduardo Camavinga l'a remplacé et Tchouameni a été relégué au second plan. Selon Diario AS, Nacho était furieux de cette décision, qui confirme qu'il est le "maillon faible" des options défensives de Los Blancos.

Cet épisode a encore renforcé le désir de Nacho de quitter le Real Madrid cet été. Il envisage de rejoindre la MLS, où de nombreux clubs souhaitent obtenir sa signature.