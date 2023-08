Ce transfert à Manchester City qui arrange Lyon

L’Olympique Lyonnais s’apprête à recevoir une importe somme dans un potentiel transfert de joueur vers Manchester City.

Une bonne nouvelle tombe ce matin pour l’Olympique Lyonnais du côté de l’Angleterre. Un transfert vers Manchester City va profiter aux Gones.

Lucas Paqueta fera bouger les caisses olympiennes

Parti de Lyon à l’été 2022, Lucas Paqueta a signé en faveur de West Ham. Chez les Hammers, le Brésilien a signé un contrat jusqu’en 2027. Selon les informations de Globo Esporte, ce mercredi, Manchester City aurait formulé une offre supérieure à 80 millions d’euros aux Hammers pour recruter le milieu de terrain brésilien de 25 ans.

Mais West Ham n’aurait pas encore répondu à cette proposition de la formation entraînée par Pep Guardiola, auteur du triplé la saison dernière. Les Hammers pourraient rejeter l’offre des champions anglais, demandant encore plus pour l’ancien milieu offensif de l’OL. Et la probabilité est forte que ceux-ci déclinent la proposition des Citizens pour penser à la reconstruction de l’équipe dirigée par David Moyes après avoir perdu plusieurs joueurs importants cet été, dont Declan Rice (transféré à plus de 115 millions d’euros à Arsenal) ou l’attaquant Gianluca Scamacca (25 millions d’euros à l’Atalanta Bergame).

Ce que rapportera le transfert de Paqueta à l’OL

Déterminés à renforcer leur rond central, les Skyblues seraient prêts à tout pour s’offrir l’ancien milieu de l’AC Milan. Une opération qui rapportera un peu de sous dans les caisses de l’Olympique Lyonnais. Si éventuellement le Brésilien signe en faveur du dernier vainqueur de Ligue des champions de l’UEFA.

Pour laisser partir Paqueta en 2022, l’OL avait encaissé 61,630 M€ dont 18,680 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du Brésilien. Dans son communiqué de presse, le club rhodanien avait précisé qu’un « intéressement complémentaire de 10 % sur une éventuelle plus-value » pouvait être ajouté. Et c’est ce qui va se passer maintenant si Lucas Paqueta s’engage avec les Mancuniens. Mais l’OL ne va pas bénéficier à lui tout seul cet argent. Les Gones devront le partager avec l’AC Milan, qui touchera « 15% du montant de la plus-value selon le rythme des bonus obtenus ».