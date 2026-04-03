« Ce serait formidable de devenir un jour l'entraîneur du Feyenoord »

Dirk Kuijt rêve toujours de devenir un jour l'entraîneur du Feyenoord. C'est ce qu'a déclaré cette icône du club dans le podcast de Dordrecht intitulé « De Plucheplakkers ».

On demande à Kuijt, âgé de 45 ans, s’il préférerait devenir entraîneur du Feyenoord ou sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise à l’avenir. « Le Feyenoord, bien sûr. »

« Dans les deux cas, c'est le summum en tant qu'entraîneur, mais je dois aussi préciser tout de suite que cela me semble très lointain dans mon esprit. Si cela devait arriver un jour, ce serait fantastique. Il m'est arrivé de penser que je deviendrais entraîneur du Feyenoord. Cela ne s'est pas concrétisé à l'époque », raconte Kuijt.

Frank Arnesen, alors directeur technique, avait préféré recruter Arne Slot. Kuijt le comprend. « Avec le recul, je suis très heureux de l’évolution que j’ai connue jusqu’à présent. Le métier d’entraîneur s’apprend par l’expérience et je suis très heureux d’être là où je suis aujourd’hui, cela me convient. »

« Au FC Dordrecht, je suis bien placé pour franchir la prochaine étape. Pour l’instant, je ne pense ni au Feyenoord ni à l’équipe nationale néerlandaise. Je ne peux pas nier que cela reste un rêve », conclut Kuijt.

Avant de rejoindre Dordrecht, Kuijt a entraîné l’ADO Den Haag et le Beerschot. Les Schapekoppen souhaitent prolonger son contrat qui arrive à échéance, mais le natif de Katwijk doit encore se décider.

Avec Dordrecht, Kuijt occupe actuellement la dixième place de la Keuken Kampioen Divisie. Le club espère participer aux barrages à la fin de cette saison.