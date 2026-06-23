Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, a affiché sa satisfaction après avoir battu plusieurs records lors de la Coupe du monde, tout en rappelant que « l’essentiel, c’est le collectif et les trois points ».

Son doublé face à l’Ouzbékistan ce mardi (victoire 5-0 lors de la 2^e journée du groupe 11) lui permet d’entrer encore un peu plus dans l’histoire.

Grâce à ce doublé, la star est entrée dans l’histoire : elle est devenue le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes de la Coupe du monde, le meilleur buteur portugais de l’épreuve et le deuxième joueur le plus âgé à y inscrire un but.

Interrogé après ces exploits historiques, « El Don » a déclaré : « Je suis très heureux, mais le plus important, c’est le travail d’équipe et les trois points », ajoutant que le groupe se concentrait désormais sur la dernière journée et la rencontre face à la Colombie.

Dans des déclarations diffusées par la chaîne « beIN Sports » après la rencontre, il a ajouté : « Nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours et nous avons progressé. »

La star du club saoudien Al-Nassr a ajouté : « On parle toujours de moi, mais mon premier souci est de servir la sélection portugaise. Je sais que nous vivons un moment crucial et nous sommes heureux de ce que nous avons accompli. »

Interrogé sur ses intentions pour la Coupe du monde 2026, il a conclu : « Oui, je veux marquer des buts et, bien sûr, j’ai confiance en mon travail et en celui du groupe. »

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