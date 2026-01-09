Ce que Simeone a dit Vinicius, l'incroyable provocation

Cependant, le fait marquant de la rencontre a été l'altercation à plusieurs reprises entre Vinicius Junior et Diego Simeone.

Les deux joueurs se sont emportés à la 81e minute, ce qui leur a valu à chacun un carton jaune. L'animosité avait pourtant commencé en première mi-temps, lorsque les caméras de Movistar+ (via MD) ont filmé Simeone raillant Vinicius au sujet de sa situation difficile au Real Madrid.

« Florentino (Perez) va te virer (du Real Madrid), souviens-toi de ça plus tard. »

Après le match, Simeone a été interrogé sur ses altercations avec Vinicius. Tentant d'apaiser les tensions, il a au contraire attisé les conflits.

« Je n'ai rien à dire. Depuis mes débuts, j'ai toujours dit que ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain, et c'est tout. J'ai beaucoup de respect pour Carvajal, pour tous les joueurs du Real Madrid, et je lui ai clairement fait part de la situation et de ce qu'ils vivent tous. »

La situation de Vinicius au Real Madrid devient de plus en plus précaire. Les supporters du club ont commencé à le critiquer ces dernières semaines en raison de ses mauvaises performances, et alors qu'il lui reste 18 mois de contrat, il y a de fortes chances qu'il quitte le Bernabéu en 2026 ou 2027.

Avec ces propos, Simeone a peut-être déstabilisé Vinicius, d'autant plus que le Brésilien a livré une nouvelle prestation discrète. Cependant, il a eu le dernier mot à Djeddah, puisque le Real Madrid se rendra dimanche en finale de la Supercoupe contre son rival du Clasico, le FC Barcelone, que les Merengues tenteront de vaincre pour le deuxième match consécutif.