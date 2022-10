On sait désormais ce que la star portugaise n'apprécie pas depuis son retour à MU.

Bien que Ronaldo ait marqué 24 fois lors de son retour à Old Trafford après 12 ans d'absence, la campagne s'est finalement soldée par une déception puisque son équipe a terminé hors des places de la Ligue des champions.

Sur le plan personnel, ce qui a suivi est pire. Ronaldo a manqué une grande partie de la pré-saison - la raison officielle invoquée étant des raisons personnelles - mais il a également fait pression pour un transfert estival qui ne s'est pas concrétisé. Depuis, il est tombé en disgrâce auprès du nouveau manager Erik ten Hag et a été exclu du groupe pour affronter Chelsea le week-end dernier pour des raisons disciplinaires.

Ronaldo n'a marqué que trois buts cette saison - dont deux contre Sheriff en Europa League - et devrait faire pression pour un départ en janvier.

Il n'est donc pas étonnant qu'il n'apprécie pas à sa juste valeur sa décision de revenir à Man Utd.

Pourquoi Ronaldo est-il malheureux à Man Utd ?

Le livre, " Messi vs Ronaldo : One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game ", explique que plusieurs aspects du club actuel ont choqué la superstar.

Selon le livre, Ronaldo est frustré par la façon dont le terrain d'entraînement de Carrington a été laissé vieillir et il a le sentiment que le club en général n'a pas évolué depuis son départ pour le Real Madrid en 2009.

En outre, il estime que le niveau de professionnalisme de l'équipe n'est pas adéquat et ne correspond pas au sien.

C'est d'ailleurs ce qui lui a fait dire à un haut responsable de la FIFA la saison dernière : "C'est un désastre".

Il reste à voir si Ronaldo peut trouver un moyen de quitter Man Utd en janvier, mais à quelques semaines de l'ouverture de la fenêtre, cela semble peu probable, malgré une suggestion qu'il pourrait encore retourner au Sporting CP.