Ce pilier du Real Madrid jette l'éponge

Le joueur de 34 ans a été handicapé par des blessures pendant une grande partie des deux dernières saisons, et les Merengues ont déjà trouvé son successeur à long terme en la personne de Trent Alexander-Arnold, arrivé l'été dernier.

Carvajal a alterné entre titularisations et absences en raison de blessures depuis sa rupture des ligaments croisés en 2024, mais il était de retour en forme depuis un mois. Cependant, le nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa, lui a préféré Fede Valverde, David Jiménez et Alexander-Arnold à plusieurs reprises. Les deux hommes auraient eu des discussions apaisées mardi matin, après que la frustration du vétéran ait atteint son paroxysme dimanche soir.

L'international espagnol est naturellement impatient de retrouver les terrains, car il aspire à une place dans l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Il se pourrait toutefois que ce soit également sa dernière saison au Santiago Bernabéu. Marca affirme qu'après l'arrivée d'Alexander-Arnold l'été dernier, une seconde restructuration est prévue à ce poste, avec une possible promotion de Jimenez.

L'article indique qu'à Valdebebas (le centre d'entraînement du Real Madrid), il est acquis que Carvajal ne restera pas et que son départ laissera un vide à combler.

Il convient de noter que d'autres sources affirment que le Real Madrid gérera la situation de manière particulière et parviendra à une décision mutuelle avec Carvajal. Cependant, le joueur craint de ne pas se voir proposer une prolongation de contrat. Par ailleurs, Carvajal envisage un départ pour le Qatar s'il quitte le Real Madrid, mais serait peut-être favorable à un maintien au Bernabeu pour le moment.