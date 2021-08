"Ce n'est pas fait à 100%", la confidence de Solskjaer sur Varane

Manchester United a indiqué avoir conclu un accord avec le Real Madrid pour le défenseur, mais il n'y a pas encore de confirmation officielle.

Ole Gunnar Solskjaer a exclu Raphael Varane du choc de ce week-end contre Leeds United car le défenseur central n'a toujours pas terminé son transfert.

Manchester United a annoncé le mois dernier qu'il avait conclu un accord avec le Real Madrid pour amener le défenseur à Old Trafford.

L'international français a terminé son examen médical au camp d'entraînement de United, à Carrington, plus tôt cette semaine et les supporters ne savent pas pourquoi il n'y a pas eu d'annonce officielle sur sa signature – et Solskjaer a expliqué pourquoi.

On a demandé au manager de United si Varane pouvait être impliqué samedi midi contre Leeds.

Il a répondu : « Il ne s'est pas entraîné avec nous. Les choses arrivent et les choses prennent du temps et malheureusement, l'isolement a retardé ces choses, ce n'est pas fait à 100%, je peux dire qu'il ne le sera probablement pas, car il ne s'est pas entraîné avec nous."

"Il arrive toujours qu'il y ait de petites choses, le gros problème était l'isolement et la quarantaine, il est à Manchester maintenant, j'espère que ce sera bientôt fait."

Varane devrait être la deuxième signature majeure de United cet été après l'arrivée de Sancho et bien que le défenseur soit susceptible de rater le premier match de la saison contre Leeds, Sancho devrait être impliqué d'une manière ou d'une autre.

L'article continue ci-dessous

"Jadon va être impliqué, certainement", a déclaré Solskjaer. « Il a eu une bonne semaine, malheureusement, il était malade après ses vacances, nous avons perdu quelques jours d'entraînement avec lui, mais il s'est très bien intégré au groupe et a semblé plus affûté que prévu. Je ne peux pas vous dire s'il va commencer."

L'espoir de Solskjaer est que l'accord de Varane puisse être réglé dès que possible et qu'il puisse commencer à s'entraîner avec ses coéquipiers.