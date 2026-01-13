Ce ne sera pas Solskjaer ! Manchester United a trouvé son nouvel entraîneur

Ole Gunnar Solskjaer était pressenti pour le poste, mais le Norvégien ne reviendra pas pour un second mandat à Old Trafford. Carrick devrait être en poste pour le derby face à Manchester City samedi.

Selon The Athletic, les Red Devils ont conclu un accord de principe avec Carrick. Cet accord inclurait les membres du staff que l'entraîneur de 44 ans souhaite emmener avec lui. Les détails du contrat sont en cours de finalisation.

United est confiant que tout sera signé à temps pour permettre à Carrick de préparer ses joueurs pour ce choc face à son rival historique, City, à Old Trafford. L'ancien milieu de terrain des Red Devils a ainsi devancé Solskjaer, vainqueur du triplé en 1999, pour ce poste prestigieux.

Manchester United a rencontré en personne deux anciens champions de Premier League, sous la direction du directeur général Omar Berrada et du directeur du football Jason Wilcox – récemment hué par des supporters mécontents –.

Le choix s'est porté sur Carrick, une décision approuvée par le copropriétaire et PDG d'INEOS, Sir Jim Ratcliffe. Une solution provisoire a été trouvée suite au limogeage de l'entraîneur portugais Ruben Amorim le 5 janvier. Darren Fletcher, promu de son poste d'entraîneur des moins de 18 ans de United, assure l'intérim à la tête de l'équipe première.