Marc Bartra, défenseur du Real Betis, a révélé que l'action controversée survenue lors de la rencontre face au Real Madrid n'était pas le fruit du hasard, affirmant qu'il connaissait parfaitement la règle relative à l'avancée prématurée dans la surface de réparation avant l'exécution des penalties.

Kylian Mbappé a manqué un penalty lors du match perdu 0-1 par le Real Madrid vendredi dernier en Liga, après l'arrêt d'Álvaro Valles, au milieu des réclamations demandant qu'il soit retiré en raison du positionnement de Bartra à l'intérieur de la surface de réparation ou à proximité de sa limite avant l'exécution du tir.

Bartra a déclaré, dans des propos tenus à la chaîne « Movistar » et rapportés par le journal « Marca », qu'il s'était déjà renseigné sur ce cas précis auprès d'un de ses amis arbitres, après avoir vu une action similaire lors d'un match de Liga.

Il a expliqué : « Il y a plusieurs journées, je crois que José Luis Gayà a fait un petit saut ; j'ai alors demandé à un ami qui était arbitre en deuxième division, et il m'a dit que tant que tu te trouves à cet endroit mais que tu ne mets pas le pied à l'intérieur de la surface, le tir ne sera pas retiré. »

Le défenseur du Betis a souligné que l'action comportait un risque important, précisant qu'il essayait de calculer avec précision le moment de l'exécution du tir par Mbappé.

Il a ajouté : « J'ai essayé de calculer la chose de la meilleure façon possible. Il est vrai que si Mbappé avait frappé une demi-seconde avant ou après, il m'aurait surpris à l'intérieur de la surface, mais j'ai essayé de rester le plus longtemps possible avec le pied touchant le sol sans qu'il ne foule la surface, et j'ai réussi. »

À lire également :

Le pied de Bartra tranche la décision de faire retirer le tir : que dit la règle concernant le penalty de Mbappé ?

Bartra a affirmé que cette méthode n'était pas nouvelle pour lui, mais qu'il l'appliquait aussi en attaque, afin d'exploiter les moindres détails et d'avancer vers le ballon au bon moment.

Il a conclu : « Je fais la même chose en attaque également ; j'attends jusqu'au dernier moment pour pouvoir atteindre le ballon, car il s'agit de secondes et de petits détails. Je me souviens avoir marqué un but en Coupe du Roi il y a environ deux ans face à Sant Andreu, uniquement parce que j'avais essayé de me trouver au bon endroit. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »