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Loai Mohamed

Traduit par

Ce n'était pas un hasard : un défenseur du Real Betis dévoile une surprise à propos du penalty de Mbappé

Kylian Mbappé
M. Bartra
Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga
France
Espagne

Marc Bartra confirme qu'il s'était entraîné sur ce geste

Marc Bartra, défenseur du Real Betis, a révélé que l'action controversée survenue lors de la rencontre face au Real Madrid n'était pas le fruit du hasard, affirmant qu'il connaissait parfaitement la règle relative à l'avancée prématurée dans la surface de réparation avant l'exécution des penalties.

Kylian Mbappé a manqué un penalty lors du match perdu 0-1 par le Real Madrid vendredi dernier en Liga, après l'arrêt d'Álvaro Valles, au milieu des réclamations demandant qu'il soit retiré en raison du positionnement de Bartra à l'intérieur de la surface de réparation ou à proximité de sa limite avant l'exécution du tir.

Bartra a déclaré, dans des propos tenus à la chaîne « Movistar » et rapportés par le journal « Marca », qu'il s'était déjà renseigné sur ce cas précis auprès d'un de ses amis arbitres, après avoir vu une action similaire lors d'un match de Liga.

Il a expliqué : « Il y a plusieurs journées, je crois que José Luis Gayà a fait un petit saut ; j'ai alors demandé à un ami qui était arbitre en deuxième division, et il m'a dit que tant que tu te trouves à cet endroit mais que tu ne mets pas le pied à l'intérieur de la surface, le tir ne sera pas retiré. »

Le défenseur du Betis a souligné que l'action comportait un risque important, précisant qu'il essayait de calculer avec précision le moment de l'exécution du tir par Mbappé.

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Il a ajouté : « J'ai essayé de calculer la chose de la meilleure façon possible. Il est vrai que si Mbappé avait frappé une demi-seconde avant ou après, il m'aurait surpris à l'intérieur de la surface, mais j'ai essayé de rester le plus longtemps possible avec le pied touchant le sol sans qu'il ne foule la surface, et j'ai réussi. »

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Bartra a affirmé que cette méthode n'était pas nouvelle pour lui, mais qu'il l'appliquait aussi en attaque, afin d'exploiter les moindres détails et d'avancer vers le ballon au bon moment.

Il a conclu : « Je fais la même chose en attaque également ; j'attends jusqu'au dernier moment pour pouvoir atteindre le ballon, car il s'agit de secondes et de petits détails. Je me souviens avoir marqué un but en Coupe du Roi il y a environ deux ans face à Sant Andreu, uniquement parce que j'avais essayé de me trouver au bon endroit. »

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