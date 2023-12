Manchester United a renoué avec la victoire hier soir (mercredi) en battant Chelsea par deux buts à un à Old Trafford.

Un doublé de Scott McTominay a permis de prendre les trois points et d'alléger la pression sur le manager Erik ten Hag.

L'équipe de la Ligue des champions de l'Union européenne (UEFA), qui s'est imposée à Newcastle samedi dernier, a fait l'objet de quatre changements, et aurait dû s'imposer par plus d'un but.

Cependant, il n'y avait toujours pas de place dans l'équipe pour le défenseur central Raphaël Varane, qui n'a plus la cote ces dernières semaines.

Ten Hag a invoqué une blessure au dos pour expliquer son absence mais, comme le rapporte The Sun, l'ancienne star de United et son compatriote Patrice Evra pensent que "quelque chose ne va pas" pour Varane à Old Trafford.

S'exprimant avant la victoire d'hier soir, Evra estime que le choix de Luke Shaw devant le Français est un signe inquiétant.

"Il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher Varane dans les rangs de l'équipe de France.

"C'est un latéral gauche. Quand vous jouez pour un club comme Manchester United et que vous avez des défenseurs comme Lindelof, Maguire, Varane, et que vous devez toujours utiliser Luke Shaw en défense centrale, il y a quelque chose qui ne va pas".

Evra a ajouté que même s'il pense que Shaw est capable de jouer à ce poste, le fait d'avoir Varane sur le banc ne lui convient pas.

"Je ne lui enlève aucun mérite lorsqu'il joue en défense centrale, car il a été fantastique contre Newcastle. Mais vous avez un quadruple vainqueur de la Ligue des champions et il n'est pas dans l'équipe", a-t-il déclaré.

United a bien géré l'absence de l'ancien joueur du Real Madrid ces dernières semaines, son remplaçant Harry Maguire ayant été élu joueur du mois de novembre en Premier League.

Les problèmes de condition physique de Varane sont de plus en plus fréquents à Old Trafford et pourraient l'amener à quitter le club en janvier.

Toutefois, le calendrier des fêtes de fin d'année étant très chargé, le défenseur pourrait revenir dans l'équipe et prouver au manager qu'il reste un atout précieux pour l'équipe à l'avenir.