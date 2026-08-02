Les coups durs s'enchaînent pour Emiliano Martínez, le gardien de but de la sélection argentine, après la perte du titre de la Coupe du monde 2026.

Martínez a livré une prestation remarquable en finale du Mondial face à l'Espagne, rencontre qui s'est soldée par la victoire de la Roja sur le score d'un but à zéro, après prolongation.

Martínez a échoué à décrocher la Coupe du monde, tandis que le trophée du Gant d'or récompensant le meilleur gardien du Mondial est revenu à l'Espagnol Unai Simón.

Pour compléter cette série de déconvenues, la Juventus italienne a suspendu ses négociations pour le recrutement du gardien argentin, en raison des exigences financières élevées auxquelles son club, Aston Villa, s'accroche.

Le journal AS a rapporté qu'Emiliano Martínez avait mené des négociations en vue de rejoindre la Juventus, mais que le club italien avait finalement décidé de renoncer à l'opération.

Selon les propos de l'expert du mercato Fabrizio Romano, les exigences financières élevées réclamées par Aston Villa, dirigé par son entraîneur Unai Emery, ont été la cause de l'échec des négociations.

Ce n'est pas la première fois que Martínez agite la possibilité d'un départ de son club : en mai 2025, le gardien argentin, âgé de 33 ans, avait fait ses adieux à ses supporters en larmes après le dernier match de Premier League.

Mais les mois ont passé sans qu'aucune offre adéquate ne parvienne, et le gardien argentin a poursuivi son parcours avec Aston Villa.

Après l'échec des négociations entre la Juventus et Aston Villa, l'avenir du gardien est devenu incertain.