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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Ce n'est pas le Barça : Mbappé désigne l'équipe que le Real doit surpasser

Kylian Mbappé
Z. Zidane
France
Real Madrid
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
LaLiga
Ligue des Champions
France
Espagne

Pourquoi n'a-t-il pas parlé avec Zidane ?

Kylian Mbappé, l'attaquant français du Real Madrid, a désigné le principal rival du club merengue en Ligue des champions.

Interrogé, dans un entretien accordé au journal français "L'Équipe", sur le fait que le Paris Saint-Germain ait remporté deux fois la Ligue des champions sans lui, et que le Real Madrid n'ait pas gagné le trophée depuis qu'il l'a recruté, Mbappé a répondu : "J'explique cela par le fait que 2 + 2 égale 4 (autrement dit, la chose est claire et simple). Ils ont gagné, on ne peut pas le leur enlever, et je les félicite. Ils ont construit leurs victoires et ont réussi à décrocher un deuxième titre consécutif, ce qui est exceptionnel."

Il a ajouté : "Paris est l'équipe qu'il faut battre. Et nous, le Real Madrid, comme toutes les autres équipes, nous entrons dans la compétition avec l'objectif de renverser l'équipe qui a gagné deux fois. Avec Luis Enrique, nous avons atteint les demi-finales lors de ma dernière année. Pour eux, c'était tout simplement un nouveau cycle."

Au sujet de son rôle de capitaine de l'équipe de France, Mbappé a déclaré : "Cela m'a permis de me développer en tant qu'individu au sein d'un groupe. En sélection, j'ai toujours été celui que les autres regardaient. Mais en tant que capitaine, c'est à toi de regarder les autres. Cela demande beaucoup d'énergie, mais cela me procure aussi un grand plaisir. J'essaie de le faire du mieux possible."

À propos de Zinédine Zidane, la star française a commenté : "Zidane, c'est Zidane. Il représente énormément pour les Français. C'est la légende, Zizou national. C'est l'élégance et la grandeur. Il a écrit l'histoire de la sélection en tant que joueur. Il a des moments extrêmement iconiques. Il est peut-être le joueur qui représente le mieux l'équipe de France. Il fait partie de ces joueurs qui ont traversé les générations, et il a marqué l'histoire du football français de manière indélébile."

Quant à savoir s'il a parlé avec Zidane, la star du Real Madrid a précisé : "Non. Nous aurons tout le temps du monde pour parler."

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