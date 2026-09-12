L'Inter Milan cherche à sécuriser le maintien de Federico Dimarco, après que la démarche du Barça pour le recruter dans les derniers jours du mercato a suscité l'inquiétude du club italien, qui a entamé les démarches pour prolonger le contrat de son latéral jusqu'en 2030.

Le quotidien espagnol « Sport » a révélé que Dimarco figurait parmi les noms associés au Barça lors de la dernière phase du mercato, précisant que des contacts avaient été noués avec l'Inter au sujet d'un possible échange entre les deux latéraux gauches, Dimarco et Alejandro Balde, mais que l'opération n'a pas abouti.

La démarche du Barça a mis l'Inter en état d'alerte, le club italien travaillant, selon le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport », à prolonger le contrat de son latéral jusqu'en 2030.

Le joueur, âgé de 28 ans, est lié à l'Inter par un contrat courant jusqu'en 2027, assorti d'une année supplémentaire en option.

Dimarco lui-même s'était dit surpris, durant l'été, que le club n'ait pas activé l'option de prolongation, déclarant récemment : « Je m'attendais à ce que le club m'appelle pour discuter avec moi après ce que j'ai fait l'an dernier. »

Sommet à Madrid

Le quotidien italien a révélé que l'Inter a fini par bouger après qu'un contact a eu lieu à Madrid, avant le match de Ligue des champions face au Real, entre Dario Baccin, le nouveau directeur sportif des Nerazzurri, et Arturo Canales, l'agent du joueur, ce rapprochement étant censé contribuer à accélérer le processus de prolongation du contrat.

Les mêmes informations indiquent que les négociations partent du salaire actuel de Dimarco à l'Inter, soit 4 millions d'euros nets, un montant élevé, même si le joueur est considéré comme l'un des meilleurs au poste de latéral gauche à l'heure actuelle.

Le Barça, de son côté, guette les évolutions de ces négociations, ne disposant actuellement que d'un seul latéral gauche de métier, Alejandro Balde, qui n'entre pas dans les plans de Hansi Flick pour le moment.

Dimarco suscite l'intérêt du Barça grâce à sa qualité, mais aussi parce qu'il a atteint une phase de maturité intéressante dans sa carrière.

Le joueur occupe le poste de latéral gauche en équipe d'Italie et jouit d'une grande popularité auprès des supporters de l'Inter au stade Giuseppe Meazza.



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