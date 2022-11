«Ce n'est pas évident», Thierry Henry se confie sur les difficultés du métier du coach

Thierry Henry a évoqué les difficultés qu’il rencontre dans son métier de coach adjoint avec la Belgique. L’aspect psychologique serait primordial.

Présent au stade Louis-II de Monaco pour analyser la rencontre opposant l’équipe locale à l’Olympique de Marseille, Thierry Henry a commenté l’interview de Didier Deschamps accordée à Prime Vidéo.

Dur de gérer un groupe pour Henry

« L’aspect psychologique arrive en premier pour gérer une sélection ? Oui, énormément, a confié l’ancien buteur d’Arsenal. Il y a l’aspect physique bien sûr comme Deschamps l’a dit en parlant des joueurs qui venaient en sélection, et qui ne jouent pas trop en club, ça leur permet de grandir. »

Thierry Henry va bientôt rejoindre la sélection belge pour l’ultime préparation de la Coupe du Monde 2022. Adjoint de Roberto Martinez, il connait très bien les problèmes que rencontre les sélectionneurs lors de grands rendez-vous.

🤔 Gérer une sélection, priorité à l'aspect psychologique ou physique ? @MarinaLorenzo_ et Thierry Henry échangent sur sur les difficultés du travail de sélectionneur. #DSF #PrimeVideo pic.twitter.com/ApmPalQSEz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 13, 2022

« Après il y a l’aspect mental qui est vraiment difficile, a-t-il enchainé. On ne parle pas assez des joueurs qui ne jouent pas dans une grande compétition. Ce n’est pas facile à gérer. Je peux vous le dire. En tant qu’assistant (avec la sélection belge, ndlr), gérer des mecs qui n’ont pas joué la veille. Ils n’ont pas l’impression de participer. Ce n’est pas toujours évident de les garder impliquer. Même si ça peut être assez logique. Ça peut être une Coupe du Monde ou un Euro, ce n’est pas évident les lendemains de match. »

Connu pour son franc parlé, Thierry Henry n’hésite pas à mettre les points sur les i aux coéquipiers de Romelu Lukaku durant les grandes compétitions.

« Il faut essayer de parler, d’aider et de temps en temps de dire certaines vérités pour pouvoir avancer, a indiqué le technicien français. Ce n’est pas évident pour un coach dans les grandes compétitions. Je le vois aux cotés de Roberto Martinez. Il faut faire avec. Il y a des résultats à avoir. Il faut gagner et aller le plus loin possible ».