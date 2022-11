La concurrence, le rôle des tauliers, les limites à ne pas dépasser... Didier Deschamps dit tout sur ses règles avant la Coupe du Monde

Le sélectionneur français Didier Deschamps a dévoilé son «règlement interne» imposé aux Bleus pour la Coupe du Monde 2022.

L’équipe de France est sur le point de remettre en jeu son titre de Championne du monde. Les coéquipiers de Karim Benzema débuteront la compétition le mardi 22 novembre 2022 contre l’Australie pour le compte du premier match du groupe D.

Aucun traitement de faveur

Après la réussite de 2018, Didier Deschamps semble avoir peaufiné sa recette pour garder son groupe concentré jusqu’au dernier jour. Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, le technicien français a détaillé sa méthode.

« Ils savent que je les protège, car médiatiquement je les défendrai quoi qu’il arrive, a confié le coach des Bleus. L’essentiel c’est l’interne. Ne pas oublier ce qui nous a fait monter aussi haut. »

Ce weekend, les Bleus ont pris part à leurs derniers matchs de championnat. Ils peuvent enfin se rassembler pour l’ultime préparation à moins d’une semaine du début du Mondial.

« Actuellement, ceux que je sélectionnerai, ils seront tous très heureux. Mais, ils vont tous vouloir être dans le onze. Ça ne sera pas possible, a-t-il enchainé. Mais il faut faire en sorte de garder tout le monde et passer du temps avec ceux qui ne jouent pas. Mais ce sont tous des compétiteurs. Si je fais jouer le A aux dépens du B, c’est que A est meilleur. Mais B ne l’acceptera pas, car il pense qu’il est meilleur que A. »

🎙 Didier Deschamps : "Tous mes joueurs voudront être dans le 11. Mais ce ne sera pas possible"



L'entretien complet dispo ici : https://t.co/y71MYxB1TG#DSF #DidierDeschamps pic.twitter.com/X6VODWCiZC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 13, 2022

Didier Deschamps craint donc des tensions en interne au sujet du temps de jeu des uns et des autres. Afin d’éviter toute mésentente entre ses hommes, le sélectionneur a déjà fixé une ligne de conduite.

« La limite c’est qu’ils n’interviennent pas dans mes choix, a-t-il expliqué. Mais on échange sur leur organisation pour avoir leur ressenti avant de décider. Et je ne fais pas que parler, j’écoute aussi. Si j’ai quelque chose à leur dire, ils vont y avoir droit. Je l’ai toujours fait. »

Dans le but d’illustrer son propos Didier Dechamp a donné en exemple le cas Karim Benzema. « Il a le Ballon d’Or, mais ça ne change rien, a-t-il indiqué. Il va avoir la même place, et le même rôle. C’est une lumière de plus sur lui. Le plus important, c’est que ça ne le change pas lui. »