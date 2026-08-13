L'Atlético Madrid tient à conserver son joueur espagnol Marc Pubill, qui suscite un intérêt croissant de la part d'Arsenal.

Selon le journal « Sport », l'Atlético Madrid a fait savoir qu'il n'écouterait aucune offre pour l'international espagnol.

Pubill a considérablement progressé. En mai 2025, le joueur occupait le poste d'arrière droit en deuxième division avec Almería, alors qu'il est aujourd'hui champion du monde et l'un des éléments essentiels de la défense de l'équipe de l'entraîneur Diego Simeone, après être devenu titulaire au poste d'axe central.

L'Atlético a versé 16 millions d'euros pour le recruter en juillet 2025, mais son entraîneur ne s'est absolument pas intéressé à lui à son arrivée : sa première titularisation est intervenue le 29 novembre, au poste d'axe central, un poste où il n'avait pas l'habitude de jouer.

Pubill a affiché un niveau remarquable, à une période où l'Atlético Madrid souffrait de problèmes défensifs, et il a fini par devenir l'un des défenseurs centraux sur lesquels Simeone s'appuie lors des grands matchs, ce qui lui a donné l'occasion de rejoindre la liste de la sélection espagnole.

Le joueur se distingue par sa force et son intensité dans le jeu, donnant tout ce qu'il a à chaque match et fournissant un maximum d'efforts sur le terrain, ce qui lui a permis de s'intégrer parfaitement à la philosophie du club.

Ce niveau remarquable a poussé Arsenal à s'intéresser à son recrutement. Le club a d'ailleurs déjà pris contact avec l'Atlético Madrid pour entamer des négociations, mais il a reçu une réponse catégorique : le club espagnol n'écoutera aucune offre pour Pubill.

Le joueur dispose d'une clause libératoire d'une valeur de 500 millions d'euros et est lié à l'Atlético Madrid par un contrat jusqu'en 2030.

Cette situation peut rappeler celle que vit actuellement Julián Álvarez, dont l'Atlético Madrid refuse d'autoriser le départ, malgré son souhait de rejoindre le Barça.

Mais Pubill n'a à aucun moment exprimé le désir de quitter l'Atlético ; il vit au contraire actuellement un grand bonheur au sein de l'Atlético Madrid.