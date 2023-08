Ce joueur snobe le Barça et signe à Chelsea

Le Barça ne réussira donc pas à attirer cette pépite pourtant très convoitée. La faute à un Chelsea agressif sur le marché estival.

Vainqueur de la Liga la saison dernière, le FC Barcelone ambitionne de conserver son titre cette saison. Après deux matchs, Xavi et ses hommes ont enregistré un match nul et une première victoire dimanche dernier sur la pelouse au Camp Nou contre Cadiz(2-0). La machine catalane qui a bénéficié de l'arrivée cet été d'Ilkay Gündogan est toujours en rodage. Pour renforcer son équipe, Xavi Hernandez et ses dirigeants ont finalisé ces dernières heures l'arrivée de Joao Cancelo. Le latéral portugais débarque en Catalogne en provenance de Manchester City sous la forme d'un prêt avec option d'achat, qui pourrait devenir obligatoire si le joueur prend part à au moins 70% des matchs officiels du Barça cette saison. Avec l'arrivée du lusitanien, le Barça ne pourra plus s'offrir cette pépite espagnole qui débarque finalement à Chelsea.

Chelsea pique Fresneda au FC Barcelone

Annoncé au FC Barcelone, le talentueux latéral droit espagnol, Ivan Fresneda a finalement rejoint Chelsea. L'international espoir espagnol s'est engagé ce mardi avec le club londonien. Son ancien club, le Real Valladolid a perçu une somme de 19 millions d'euros pour boucler cette opération.

Doté d'une pointe de vitesse folle, Fresneda est un contre-attaquant de taille. Très intelligent tactiquement, le joueur de 18 ans aime déclencher des centres en première intention. La saison dernière, Ivan Fresneda a disputé 22 rencontres avec le Real Valladolid.

