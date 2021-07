Ce joueur qui a déjà rattrapé Ronaldo

Attention à Patrik Schick, qui a déjà rejoint Cristiano Ronaldo niveau stats.

Patrik Schick a rejoint Cristiano Ronaldo pour devenir le co-meilleur buteur de l'Euro 2020 après avoir inscrit son cinquième but du tournoi lors de la défaite 2-1 de la République tchèque contre le Danemark en quarts de finale du tournoi.

Les deux hommes sont suivis de Karim Benzema (4 buts), Emil Forsberg et Romelu Lukaku, qui en ont inscrit trois chacun, mais leurs équipes ont également été éliminées du Championnat d'Europe, tandis que Harry Kane a également inscrit trois buts pour l'Angleterre.

Schick n'a pas réussi à aider son équipe à erevenir dans le match alors que le Danemark s'est qualifié pour les demi-finales, où ils affronteront l'Angleterre au stade de Wembley mercredi prochain.

Ainsi, l'attaquant du Bayer Leverkusen n'aura pas l'occasion de dépasser Cristiano Ronaldo et, selon les règles de l'UEFA, lorsque deux joueurs marquent le même nombre de buts, les principaux critères sont les passes décisives produites et les minutes jouées pendant le tournoi.

Ronaldo a le dessus car il a enregistré une passe décisive et a joué moins de minutes que Schick, qui n'a pas réussi une seule passe décisive.

Avec son cinquième but, Schick a dépassé Milan Baros (quatre) et est devenu le joueur tchèque qui a marqué le plus de buts en une seule édition du Championnat d'Europe.

Tel que rapporté par TMW, l'attaquant de 25 ans, qui a joué en Serie A dans le passé pour la Sampdoria et la Roma, a suscité l'intérêt de l'AC Milan, son club demandant 40 millions d'euros pour le laisser partir.