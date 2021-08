Ce joueur du Real Madrid que tout le monde s'arrache

Takefusa Kubo brille aux jeux olympiques et attise les convoitises de plusieurs formations ?

Le Real Madrid apprécie l'évolution de Takefusa Kubo et le joueur reviendra dans la capitale espagnole la semaine prochaine, après avoir été l'une des stars des Jeux olympiques de Tokyo. En attendant, des clubs font déjà la queue pour le récupérer en prêt pour la saison 2021/22.

Kubo très apprécié en Espagne

Pour la troisième saison consécutive, et notamment en raison de son statut d'extracommunautaire, Kubo ne peut pas rester au Real Madrid et quittera temporairement le club une fois de plus, selon des informations émanant de médias espagnols.

Il est probable qu'il sera inscrit d'ici la saison 2022/23 à Madrid, car le processus de nationalisation de Vinicius Junior serait probablement terminé à ce moment-là.

La Real Sociedad est l'équipe qui montre le plus haut niveau d'intérêt à ce stade, dans l'espoir de reproduire le succès qu'elle a connu lorsqu'elle a récupéré Martin Odegaard en prêt en 2019/20.

Il existe une excellente relation de travail entre les deux clubs et les Merengues seraient à l'aise en voyant leur joueur poursuivre son apprentissage au sein du système offensif bien huilé du club basque.

Le Real Majorque est également intéressé, tout comme un certain nombre de clubs de Bundesliga, mais aucune décision ne sera prise avant le retour de Kubo des JO., selon Marca

Bien qu'il n'ait pas encore joué pour un très grands club, la valeur marchande de Kubo serait incroyablement importante, la star japonaise attirant beaucoup l'attention des médias internationaux, étant très suivi dans son Japon d'origine.