Ce joueur du Barça qui invite Bernardo Silva

Le FC Barcelone a démarré sa tournée de pré-saison aux États-Unis en beauté, en battant l'Inter Miami 6-0 au DRV PNK Stadium en Floride.

Barcelone a dominé 66% de la possession de balle et n'a concédé qu'un seul tir - même pas cadré - à ses hôtes de MLS, validant l'optimisme croissant autour de la saison 2022/23 du club catalan.

Ils ont pris une avance de trois buts en première mi-temps, Pierre-Emerick Aubameyang ayant ouvert le score à la 19e minute avant que le débutant Raphinha ne double la mise à la 25e minute. Ansu Fati a porté le score à 3-0 quatre minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps.

Dix minutes après le début de la seconde période, Gavi portait le score à quatre. Memphis Depay et Ousmane Dembele ont ensuite marqué à une minute d'intervalle, aux 69e et 70e minutes, pour conclure la déroute.

Le FC Barcelone a encore trois matchs à disputer dans le cadre de sa tournée aux États-Unis. Il affrontera le Real Madrid à Las Vegas, puis la Juventus et les New York Red Bulls. Ils retourneront ensuite en Catalogne pour affronter les Pumas en finale du Trophée Joan Gamper.

Raphinha a été ravi de marquer son premier match sous les couleurs du FC Barcelone en marquant un but, tout en offrant une passe décisive à Aubameyang et à Fati. S'exprimant sur le prochain choc contre Madrid à Vegas dans des propos rapportés par Sport, le Brésilien était euphorique.

"Nous sommes meilleurs que le Real Madrid et bien sûr, je veux les affronter", a-t-il déclaré. "Jouer avec ces joueurs à Barcelone rend tout plus facile. Je dois encore m'adapter au jeu de l'équipe, mais ils m'aident et j'espère les aider aussi. Barcelone a une grande équipe avec des joueurs très talentueux et je pense que l'avenir leur appartient. Barcelone est entre de bonnes mains et doit se battre pour les titres."

Eric Garcia a également donné son avis sur la campagne de pré-saison du FC Barcelone, affirmant que l'activité de transfert du club catalan ne peut que profiter à l'équipe et augmenter la concurrence.

"La concurrence rend toujours tout le monde meilleur", a-t-il déclaré. "Nous avons beaucoup de joueurs de haut niveau à tous les postes et ils sont doublés par des personnes de haut niveau. Tout le monde va donner un peu plus pour pouvoir jouer. La compétition est bonne pour les joueurs mais surtout pour l'équipe. "

Garcia a également parlé de Bernardo Silva, son ex-coéquipier à Manchester City. Le FC Barcelone a été évoqué pour le Portugais en cas de départ de Frenkie de Jong cet été. "Je n'ai pas parlé avec lui", a-t-il dit. "Nous sommes amis et nous savons tous quel grand joueur il est, mais je ne sais pas ce qui va se passer".