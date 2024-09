Ce joueur du Barça qui a pleuré à l'entrainement

L'attaquant du Real Betis Vitor Roque va devoir se tenir à l'écart des terrains pour une courte période après s'être foulé la cheville.

Son entraîneur Manuel Pellegrini a été très honnête à propos de son début de saison après son arrivée en prêt du FC Barcelone, mais il n'a pas eu une entrée facile dans le football européen.

Une anecdote récente a été diffusée sur Catalunya Radio, qui a expliqué à quel point il avait du mal à trouver des points à Barcelone. La saison dernière, lors d'un exercice d'entraînement qui impliquait un travail en circuit, les joueurs devaient tirer au but à la fin, et devaient marquer ou recommencer le circuit.

Roque a raté son tir et a dû récupérer son ballon et recommencer, mais il a continué à rater. À ce moment-là, Robert Lewandowski, qui avait terminé son circuit, s'est assis pour regarder, mais Roque n'a pas eu plus de chance. Le Brésilien a finalement abandonné l'exercice, fondant en larmes, dans un incident qui a eu un impact dans le vestiaire, qui a eu de la compassion pour son coéquipier.

Arrivé en fanfare à Barcelone en janvier dernier, beaucoup ont accusé le FC Barcelone de ne pas s'être occupé correctement de l'adolescent et de ne pas avoir facilité son adaptation après un transfert majeur. Bien que son passage au Betis n'ait pas encore porté ses fruits au-delà d'un seul but, il est clair qu'il joue avec plus de confiance qu'à Barcelone. Le Betis a une clause d'achat dans le contrat qui s'élève à 25 millions d'euros pour 80 % de ses droits, et peut également prolonger son contrat de prêt d'une saison supplémentaire.