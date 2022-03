Ce jeune prodige du Barça qui déteste la célébrité

Alors que le FC Barcelone était réduit à sa plus simple expression la saison dernière, Ronald Koeman lui a donné sa chance dans l'équipe première et Nico s'est épanoui depuis.

Cela dit, il a admis à Marca qu'il devait encore s'adapter au changement de rythme. Nico a déjà fait 34 apparitions cette saison, bien qu'il ait vu son rôle légèrement réduit depuis le retour en forme de Pedri. Ses prestations impressionnantes avec les Blaugrana lui ont valu d'être reconnu au niveau des moins de 21 ans espagnols, mais aussi dans la rue.

"Pour être honnête, je ne pense pas avoir tout assimilé. Petit à petit, je m'habitue à cette histoire de célébrité, aux gens qui te reconnaissent, au fait de passer à la télévision..."

"Mais si je suis honnête, je n'aime pas le fait d'être célèbre, je préférerais avoir un profil plus bas, mais cela en fait partie et je suis très heureux. En plus de ça, quand les gens viennent vous voir pour une photo ou pour vous demander quelque chose, ça fait du bien et vous êtes conscient du fait que votre travail a de la valeur."

"Vous vous sentez accompli parce qu'ils vous valorisent. Mais je m'adapte petit à petit et je vais m'y faire."