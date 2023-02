Ce grand entraîneur qui refuse Chelsea

Chelsea pourrait devoir rayer Mauricio Pochettino de sa liste de candidats potentiels pour remplacer Graham Potter.

Les Blues sont en difficulté en Premier League et pourraient être sur le point de licencier Potter après une série de résultats désastreux.

Ils sont 10e en Premier League, à 14 points du top 4 et les espoirs de qualification pour la Ligue des champions de l'année prochaine semblent bien minces.

Cependant, s'ils veulent Pochettino, ses précédents commentaires pourraient poser problème et ils pourraient ne pas être en mesure de l'obtenir.

Pochettino pourrait refuser Chelsea

Lorsqu'il était à Tottenham, il a évoqué la possibilité de diriger le FC Barcelone et l'a rejetée en raison de son passé à l'Espanyol.

Il a dit qu'il ne travaillerait pas dans un club rival car ses liens sont avec ses anciens clubs et cela peut signifier qu'il rejettera un transfert à Chelsea en raison de son passé à Tottenham.

"Je suis tellement clair que je ne serai jamais manager de Barcelone ou d'Arsenal parce que je suis tellement identifié à Tottenham et à l'Espanyol", a déclaré Pochettino lors de ses derniers mois à Tottenham en 2019.

"Cela ne dépend pas de moi. Je travaille toujours comme si je voulais être ici pour le reste de ma vie. C'est ma responsabilité, comment je prends mon travail. La façon dont je travaille, c'est comme penser que je vais rester pour toujours dans le même club. C'est la meilleure façon de s'engager dans son travail".

Cela pourrait signifier que Chelsea devra chercher des options ailleurs s'ils veulent un nouveau manager et ils ont été liés à plusieurs noms. Luciano Spalletti (Naples) et Ruben Amorim (Sporting) ont été évoqués ces dernières semaines et pourraient être envisagés à l'avenir.