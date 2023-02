Ce grand d'Espagne qui ne jure que par Marcus Thuram

Les Colchoneros de Diego Simeone rêvent de l'attaquant français.

Après avoir signé Memphis Depay depuis le FC Barcelone en janvier, l'Atletico Madrid a pu renforcer ses options offensives pour la seconde moitié de la saison. Joao Felix et Matheus Cunha étant partis pour la Premier League, au moins un remplaçant était nécessaire, et Depay était cet homme.

Simeone rêve de Thuram

L'Atleti a cherché à faire venir un autre attaquant lors de la fenêtre de transfert du mois dernier, et leur cible principale était Marcus Thuram du Borussia Mönchengladbach. Le Français a été dans une forme impressionnante en Bundesliga cette saison, marquant 10 buts et faisant trois passes décisives en 17 matches.

Thuram, fils de l'ancien défenseur de Barcelone Lilian, a été lié à de nombreux clubs à travers l'Europe, son contrat actuel expirant à la fin de la saison. Atleti voulait profiter de sa situation contractuelle pour conclure un accord en janvier, mais Gladbach a exigé des frais trop élevés.

Le club colchonero réessayera dans les mois à venir, selon Diario AS, et visera à obtenir la signature du Français via un transfert gratuit. Cependant, ce ne sera pas facile, avec un certain nombre de clubs à travers l'Europe susceptibles de faire de même car ils cherchent tous à obtenir la signature du joueur de 25 ans pour la saison prochaine.