Ce grand club qui dit non à Firmino

Le FC Barcelone n'a pas l'intention de recruter Roberto Firmino cet été, en l'état actuel des choses.

Les Blaugrana ont ouvertement déclaré qu'ils allaient recruter un attaquant cet été, mais le Brésilien ne semble pas figurer parmi leurs priorités.

Le président Joan Laporta a déjà admis que le club chercherait un avant-centre cet été et qu'un ou deux pourraient partir.

Il est également probable que le club recherche des options à prix réduit sur le marché en raison de ses difficultés à respecter la limite salariale. Le contrat de Firmino se termine cet été à Liverpool et il ne le renouvellera pas.

"Firmino n'est pas une option concrète pour le Barca, juste un des noms discutés mais on m'a dit que rien n'avançait. Ce n'est pas concret du tout", a expliqué Romano à Caught Offside dans sa rubrique Substack.

"Aubameyang est l'option préférée mais ce n'est pas une priorité, je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui sera finalisé en avril ou en mai ; cela dépendra de la somme demandée par Chelsea et aussi du Fair-Play Financier".

Le FC Barcelone a été associé à un second transfert de Pierre-Emerick Aubameyang depuis qu'il a été vu dans le vestiaire blaugrana en train de célébrer la victoire du Real Madrid lors du Clasico en mars. Il semblerait que le Gabonais soit prêt à accepter des conditions moins avantageuses et qu'il représente actuellement une option pour le FC Barcelone s'il ne parvient pas à recruter un attaquant plus jeune capable d'assumer le rôle de numéro neuf sur le long terme.