Le Real Madrid s'intéresse à l'adolescent américain Gabriel Slonina et un accord pourrait bientôt être conclu.

Le gardien de 18 ans évolue actuellement dans l'équipe de MLS Chicago Fire et est un international U20 des États-Unis.

Le journaliste Fabrizio Romano a mentionné le 30 mai que Madrid s'intéressait au jeune homme et maintenant, quelques jours plus tard, l'agent du joueur, Jaime Garcia, a parlé au journaliste de son espoir de conclure un accord.

"Nous espérons que Chicago pourra trouver un accord avec le Real Madrid pour que le rêve de Gabriel de jouer pour ce club devienne réalité. Il a travaillé très dur et est un joueur et une personne incroyable", a déclaré Garcia.

"En ce qui concerne les autres équipes et les autres offres, nous en avons reçu beaucoup et pour le moment nous sommes reconnaissants envers ces clubs, mais on ne peut pas dire non au Real Madrid."