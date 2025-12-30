Ce flop du Real défendu par une légende

Plusieurs prestations décevantes ces derniers mois ont suscité des interrogations au sein du club.

Malgré cela, nombreux sont ceux qui continuent de soutenir Huijsen. L'ancien joueur du Real Madrid, Manolo Sanchis, en fait partie. Il s'est exprimé au Diario AS au sujet du défenseur :

« C'est un joueur doté de qualités exceptionnelles pour évoluer en défense centrale. Je suis fasciné par son incroyable capacité à relancer proprement et son intuition, des qualités essentielles au Real Madrid. Il a certes des faiblesses, mais son âge et ses capacités physiques et mentales lui permettront de les corriger progressivement et de devenir un défenseur de son époque.

Il a connu des matchs plus difficiles, notamment contre Liverpool, Séville et d'autres grosses équipes, où il a eu du mal à trouver ses marques et où, par moments, son contrôle du ballon a été moins convaincant. » Mais ses bases sont magnifiques et je suis convaincu qu'il deviendra un joueur très important pour le Real Madrid dans les prochaines années.

Rafa Alkorta prédit également une période réussie au Bernabéu pour Huijsen, qui risque de ne pas être sélectionné en équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde 2026.

« S'adapter aux exigences du Real Madrid n'est pas chose facile et Huijsen est pleinement engagé dans ce processus. Il a évidemment des points à améliorer car il est très jeune, mais un avenir brillant l'attend. Il est très rare de voir un défenseur central de son calibre aussi à l'aise des deux pieds, ce qui lui permet de se distinguer par son excellente capacité à relancer proprement depuis l'arrière. Cette qualité lui ouvre un large éventail de possibilités sur le terrain.»

Ivan Campo a également évoqué Huijsen, dont l'adaptation au Real Madrid l'a impressionné. Il s'inquiète cependant de certains aspects de son mental.

« Mon impression générale après ses premiers mois est plutôt positive. » Le plus difficile pour lui est de s'adapter au Real Madrid après avoir évolué dans une équipe bien moins puissante comme Bournemouth, et il y parvient petit à petit. Ses qualités sont indéniables. Il est rapide, se place bien, a une vision claire du jeu, est ambidextre et possède une excellente qualité de relance.

« Le Real Madrid vous oblige à être constamment au sommet de votre forme, car vous êtes sous les projecteurs à chaque match et les erreurs sont amplifiées bien plus que dans d'autres équipes. C'est pourquoi sa concentration doit s'améliorer afin d'éviter toute distraction. Il a déjà pris conscience de l'importance de chaque détail lorsqu'il porte le maillot blanc et qu'il ne peut se permettre le moindre relâchement pendant les matchs. Il a besoin d'acquérir de l'expérience et de s'imposer, car il me semble être un joueur de très grande classe, capable de devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. »