Ce flop dont le Real Madrid ne veut plus

Le gardien de but suppléant du Real Madrid, Andriy Lunin, est à nouveau ciblé après la défaite 4-2 du Real Madrid contre Gérone ma

Thibaut Courtois a manqué le match à la dernière minute en raison d'une gastro-entérite, et Lunin l'a remplacé. S'il n'est pas directement responsable des buts, il en a concédé quatre sur cinq tirs cadrés, avec une moyenne de buts attendus de 2,42 (via Understat). Lunin n'a pas non plus impressionné avec ses pieds sur le ballon.

Lunin vers la sortie

Il est tout à fait injuste de le comparer à Courtois, mais certains ne peuvent s'empêcher de remarquer la différence entre les deux. Selon Diario AS, Lunin a encaissé 13 buts en 12 apparitions avec les Blancos cette saison lorsque Courtois était blessé. Sur l'ensemble de la saison, il a encaissé 19 buts en 17 matches officiels, avec seulement quatre matches sans encaisser de but, contre Elche à deux reprises, Cacereno et Getafe. Il convient de souligner que le Real Madrid n'a réussi à garder sa cage inviolée que deux fois en Liga avant Noël, Lunin étant responsable des deux.

L'international ukrainien est en fin de contrat en 2024 et devra décider s'il veut tenter sa chance ailleurs ou rester en soutien de Courtois. Le Real Madrid cherchera à le vendre cet été s'il ne renouvelle pas son contrat, ce que Carlo Ancelotti pourrait soutenir, des informations circulant sur le fait qu'il ne fait pas confiance au joueur de 24 ans.