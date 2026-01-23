Ce flop de Manchester City qui a enfin trouvé un club

Âgé de 30 ans, ancien pilier de l'équipe d'Angleterre, il évolue désormais en marge de l'effectif à l'Etihad Stadium, n'ayant disputé qu'un seul match avec les hommes de Pep Guardiola cette saison.

Selon un article du Daily Mail, les Wolves suivraient Phillips depuis longtemps. Phillips susciterait l'intérêt de Wolverhampton, lanterne rouge du championnat, avant la fermeture du mercato hivernal le lundi 2 février.

L'article indique que le club de Molineux apprécie le milieu défensif depuis un certain temps et étudierait la possibilité de le recruter. João Gomes et André, également de Manchester City, seraient également courtisés par d'autres clubs.

L'équipe de Rob Edwards, en grande forme ces derniers temps avec une série de cinq matchs sans défaite en Premier League et en FA Cup, devrait compter sur l'expérience de Phillips au plus haut niveau pour tenter de réduire l'écart avec ses rivaux en lutte pour le maintien.

Après 21 apparitions lors de sa première saison à City en 2022-2023, Phillips n'a joué que 10 fois la saison suivante avant de passer six mois en prêt à West Ham United, une période marquée par des tensions avec les supporters.

Phillips, sous contrat avec City jusqu'en 2028, a ensuite passé toute la saison 2024-2025 en prêt à Ipswich Town, disputant 22 matchs et marquant un but, alors que l'équipe de Kieran McKenna était reléguée en Championship.

Lors de sa seule apparition cette saison, Phillips, réputé pour ses tacles rugueux, est sorti du banc des remplaçants alors que City s'assurait une victoire 2-0 contre Huddersfield Town, pensionnaire de League One, au troisième tour de la Carabao Cup en septembre.