Ce dont Manchester City a besoin au mercato d'hiver

Les champions anglais ont glissé à la troisième place en Premier League, faisant de l'Europe le principal objectif de Pep Guardiola et de ses joueurs.

Le marché des transferts estival de était plus focalisé sur les joueurs qu'ils n’ont pas acheté plutôt que sur ceux qu'ils ont acheté. Alors que l'ancien capitaine, Vincent Kompany, a mis fin à son association de 10 ans avec le double champion en titre d' , Manchester City avait besoin d'un défenseur central pour remplir son rôle de leader et de joueur, en particulier après avoir prouvé qu'il était un roc lors de la course au titre l'an dernier.

Mais les dirigeants de Manchester City se sont retirés de la course à la poursuite d'Harry Maguire quand il est devenu trop cher et le défenseur central international anglais a été transféré à , laissant Manchester City à court d'options au cœur de leur défense. Le problème a été exacerbé par une blessure grave de l'homme clé de la défense, Aymeric Laporte, qui l'a exclu pendant la majeure partie de la saison et a vu Fernandinho reculer du milieu de terrain.

Manchester City a fait venir Rodri de l'Atletico Madrid l'été dernier et le milieu de terrain espagnol a des performances décentes depuis son arrivée. Cependant, les arrières latéraux Joao Cancelo et Angelino ont jusqu'à présent eu du mal à s'imposer comme des titulaires en puissance.

Arrivées probables

Guardiola a exclu à plusieurs reprises de faire des signatures lors du mercato d'hiver, préférant attendre l'été pour tout nouveau visage. "Je ne veux pas de joueurs en janvier", a déclaré l’ancien patron de Barcelone début décembre. Bien que Guardiola ait entamé les 18 derniers mois de son contrat, il souhaite toujours des signatures pour l'avenir à long terme du club plutôt que des alternatives rapides. Un défenseur central sera au sommet de la liste de souhaits de Manchester City quand ils feront leurs achats l'été prochain et le directeur du football, Txiki Begiristain, sera déjà occupé à identifier des signatures potentielles.

Ruben Dias de et Caglar Soyuncu de Leicester sont tous deux liés au club Leur force et leur qualité sembleraient parfaites pour ce que Manchester City cherche et leurs âges - 22 et 23 ans respectivement - les désignent également comme des partenaires potentiels à long terme pour Laporte. Mais Manchester City a actuellement un quota complet de joueurs non locaux, c'est pourquoi ils pourraient potentiellement regarder l'ancien défenseur de , Nathan Ake, qui a impressionné à .

Manchester City cherche également un digne successeur de Sergio Aguero, Gabriel Jesus n'ayant pas encore pleinement convaincu et l'Argentin ayant 32 ans en juin, lorsqu'il entrera dans les 12 derniers mois de son contrat. Remplir le rôle d'Aguero ne sera pas facile, mais Lautaro Martinez de l' est une cible potentielle, même s'il ne serait pas bon marché, en particulier avec le également intéressé par l'attaquant. Donc, si City ajoute de nouveaux joueurs en janvier, il est probable que ce soient de jeunes joueurs pour des frais moins élevés. Dans ce scénario, l'arrière gauche de Hearts, Aaron Hickey, âgé de 17 ans, est un joueur qu'ils ont examiné de près, mais même si un accord est conclu, il est peu probable qu'il aille directement dans la première équipe.

Départs probables

Comme aucun nouvel arrivant n'est prévu pour la nouvelle année, il est également peu probable qu'il y ait des départs. Cependant, les rapports espagnols insistent sur le fait que Valence fait pression pour un prêt de Cancelo après un début de vie trop tranquille à l'Etihad depuis son arrivée de la en été. Le défenseur portugais n'a pas réussi à évincer Kyle Walker au poste d'arrière droit mais son départ laisserait Manchester City découvert.

Le pourrait accroître son intérêt pour l'ailier Leroy Sane, bien que toute décision soit susceptible d'être reportée à l'été. L'ailier a eu sa saison jusqu'à présent détruite par une blessure au ligament croisé du genou subie lors du lever de rideau de la saison : le Community Shield.

Leroy Sané a récemment intensifié sa récupération, suggérant qu'un retour à l'action pourrait intervenir bientôt. Le Bayern a réclamé sa signature l'été dernier et ils pourraient à nouveau tenter en janvier, en particulier parce qu'ils sont en difficulté pour défendre leur titre de champion d' et le joueur de 23 ans est éligible à la . Néanmoins, une décision à la fin de la saison lorsque l'international allemand entrera dans les 12 derniers mois de son contrat est plus probable, étant donné qu'il n'y a aucun signe de prolongation à l'horizon.

David Silva est prêt pour un adieu émotionnel à la fin de la campagne actuelle, le milieu de terrain espagnol quittant définitivement Manchester City après un brillant séjour de 10 ans chargé de trophées à Manchester. Claudio Bravo et Fernandinho sont également libres de parler à d'autres clubs en janvier avec la fin de leurs contrats, bien que le milieu de terrain brésilien fasse toujours partie de l'équipe de Guardiola.

Comment Manchester City va jouer

Comme aucune signature majeure n'est attendue au cours du mercato hivernal, Manchester City devrait poursuivre avec sa forme actuelle et sa composition actuelle.

L'article continue ci-dessous

La formation préférée de Guardiola est le 4-3-3 mais il a récemment opté pour un double pivot au centre du milieu de terrain pour donner une protection supplémentaire à ses défenseurs centraux. Il sera intéressant, cependant, de voir s'il persévère avec la formation lorsque le défenseur central n°1, Aymeric Laporte, revient ou si le Catalan revient à un seul milieu de terrain.

Cela pourrait beaucoup dépendre du joueur qu'il préfère déployer aux côtés du Français au centre de sa défense, le milieu de terrain, Fernandinho, étant actuellement son choix préféré. S'il ne ramène pas le Brésilien au milieu de terrain, City devrait continuer avec son système 4-2-3-1, qui pourrait fournir une approche plus pragmatique pour enfin conquérir l'Europe.