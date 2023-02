Ce domaine où le Barça écrase le Real Madrid

Après quelques années difficiles, le FC Barcelone semble être de retour sur les rails. Après avoir remporté son premier trophée depuis la Copa del Rey en 2021 plus tôt cette année, l'équipe de Xavi Hernandez est en passe de remporter son premier titre de Liga depuis quatre ans.

Mission accomplie pour Xavi

Le succès du FC Barcelone cette saison semble avoir ramené les fans au Camp Nou, puisque l'affluence moyenne pour les matchs à domicile du Barca cette saison est de 82 825 personnes, ce qui la place au premier rang des clubs européens, selon les informations de Transfermarkt.

Les Allemands du Borussia Dortmund et du Bayern Munich sont respectivement deuxième et troisième, tandis que Manchester United est quatrième. Le Real Madrid n'est que sixième, juste devant l'Atletico Madrid. Les Blancs ont accueilli 56 991 spectateurs en moyenne cette saison, soit un peu plus de deux mille de plus que l'Atleti.

Il convient de noter que le Camp Nou est le plus grand stade d'Europe, avec une capacité de 99 354 personnes. Néanmoins, cela montre que Xavi a réussi à ramener les fans au club, et c'est certainement un moment excitant pour être un fan de Barcelone en ce moment.