Ce club qui a raté Modric d'un cheveu

"Mon passage à Chelsea ferait une autobiographie incroyable", affirme André Villas-Boas.

L'ancien patron des Blues a accordé une longue interview au Telegraph et a évoqué les signatures qui sont tombées à l'eau lors de son passage mouvementé à la tête du club, dont l'une se démarque des autres.

"Nous avons raté un accord pour Luka Modrić au début de la saison", déclare Villas-Boas à propos de la tentative ratée de Chelsea de recruter le milieu de terrain de Tottenham Hotspur. Au moins, ils avaient un plan B. "Si l'accord avec Modrić ne devait pas se faire, celui avec João Moutinho devait se faire à la place. C'était la promesse de Roman Abramovich. Mais Moutinho est arrivé en Premier League des années et des années après que j'ai essayé de l'avoir", déplore l'entraîneur portugais. "Le fait qu'Abramovitch soit revenu là-dessus est un échec dont on ne peut pas blâmer l'entraîneur".

"Je pensais que le deal pour Modrić était fait et il s'est retrouvé au Real Madrid la saison suivante", poursuit Villas-Boas, toujours déçu. "Ensuite, l'affaire Moutinho devait également se faire avec Porto, mais le problème pour Chelsea était que le transfert d'Álvaro Pereira, le latéral gauche de Porto, est tombé à l'eau."

"Roman était contrarié donc... pas de Modrić, pas de Moutinho. Radamel Falcao est un autre qui devait venir, mais à l'époque, nous avions Didier Drogba, qui ne pouvait pas décider s'il voulait partir ou non en janvier. Il était sur le point d'aller à Shanghai, puis il ne l'était pas et ensuite (l'ancienne directrice influente de Chelsea) Marina Granovskaia voulait signer Carlos Tévez et puis soudainement elle ne l'a pas fait", explique Villas-Boas.