Comme le montrent des vidéos sur les réseaux sociaux, le joueur de 34 ans a eu, mardi, après la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Brésil avec son club de Santos FC, un échange verbal houleux devant le vestiaire de l’équipe avec la direction du club adverse, au Club do Remo (1-0), avant de la tourner ensuite en dérision en dansant de manière provocatrice, en exhibant ses muscles et en tirant même la langue.

Le président de Remo, Antonio Carlos Texeira, a ensuite fait part de son indignation et qualifié Neymar, qui avait servi la passe décisive sur le but de la victoire inscrit par Rony (74e) après son entrée en jeu dans un match de coupe tendu, de « clochard ». Il resterait « le sentiment d’avoir été traités injustement. Santos n’a pas besoin de ça. Et ce clochard de Neymar, qui est idolâtré par une horde d’enfants, s’est comporté comme un clown et nous a en plus provoqués. C’est de notre faute si nous idolâtrons des types comme lui », a déclaré Texeira.

Un peu plus tôt, sur le chemin du tunnel menant aux vestiaires, Neymar s’était déjà accroché avec des supporters adverses. Ceux-ci l’avaient insulté pendant tout le match avec des cris comme « Vai tomar no cu » (comparable à « Va te faire foutre »). « Merci pour le soutien », a ensuite écrit Neymar avec sarcasme en légende d’une vidéo de la scène dans sa story Instagram. Il a également partagé une photo prise dans l’avion avec le commentaire « objectif atteint », accompagné d’un emoji clin d’œil.

Neymar gifle le fils de Robinho

Dès le mois de mai, Neymar avait déjà fait les gros titres pour de mauvaises raisons avec une gifle infligée à son coéquipier de 18 ans Robinho Junior. Dimanche encore, le grand média brésilien Globo Esporte rapportait que la superstar de 34 ans s’en était vivement prise à deux jeunes coéquipiers après le 2-2 contre Chapoecense, allant jusqu’à les insulter dans la foulée. Neymar aurait notamment qualifié le milieu de terrain de 21 ans Bontempo de « mer** », et le défenseur de 19 ans Ananias a lui aussi été cité nommément.

Dans un message vidéo publié sur Instagram, Neymar a qualifié ce reportage de « totalement faux » et déclaré : « À tous ceux qui ont diffusé ces informations : s’il vous plaît, arrêtez. Ne répandez pas de mensonges. » Dans le vestiaire, il n’y aurait eu qu’« une discussion ». « Nous avons tous exprimé notre opinion. Nous nous sommes remis en question, ce qui est tout à fait naturel, car nous exigeons toujours le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes ambitieux et nous voulons gagner. Mais il n’y a eu ni remontrance ni reproches adressés aux jeunes joueurs. »

Lors du Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Neymar n’avait auparavant joué qu’un rôle secondaire, le Brésil, recordman des titres mondiaux, ayant été éliminé dès les huitièmes de finale par la Norvège. Neymar avait ensuite annoncé sa retraite de la Seleçao. Dernièrement, il a alimenté de nombreuses spéculations sur une fin de carrière imminente à la fin de l’année avec certaines de ses déclarations.