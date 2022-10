CdM 2022 : Le dispositif de TF1 pour le Mondial au Qatar

À moins d’un mois du Mondial au Qatar, TF1 a dévoilé son dispositif ce lundi, avec 28 matchs au programme pour la Une.

C’était attendu, c’est désormais officiel. À moins d’un mois de la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre, ndlr), TF1 a dévoilé son dispositif avec 28 matchs au programme : 16 rencontres du premier tour, dont les trois matchs de l'équipe de France, cinq huitièmes de finale, trois quarts, les demies, la petite finale et la finale.

Retour de Rudi Garcia

Au micro, on retrouvera bien évidemment le duo composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, qui commentera la majeure partie des matchs. L’autre sera assurée par Julien Brun, qui commente la Ligue 1 sur Prime Vidéo, et Rudi Garcia, ancien entraîneur de l’OM déjà de service sur la Une pour l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018.

À lire : Adil Rami consultant pour TF1 lors du Mondial

Pour suivre les Bleus au quotidien et officier sur le bord terrain lors des matchs, exit Frédéric Calenge, place à Saber Desfarges, qui officiait lui aussi chez Prime Vidéo jusqu’ici. L’émission Téléfoot sera quant à elle délocalisée au Qatar et présentée par Thomas Mekhiche, tandis que Denis Brogniart continuera d’animer le magazine d’après-match Le Man, avec Nadia Benmokhtar, Rio Mavuba et Adil Rami en consultants.

L’intégralité des matchs sur BeIN Sports

Enfin, TF1 diffusera également l’annonce de la liste de Didier Deschamps le 9 novembre, ainsi qu’un documentaire sur les Bleus réalisé par Margotton le 15 novembre. Voilà pour le dispositif mis en place par la Une. Pour rappel, l’intégralité de la Coupe du monde sera également diffusée en France sur les chaînes payantes du groupe BeIN Sports.