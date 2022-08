Cavani : deux destinations se précisent

Edinson Cavani ne s'attendait probablement pas à aborder les deux dernières semaines du marché des transferts sans club.

Pourtant, l'attaquant uruguayen semble être plus proche de trouver une solution pour son avenir.

Selon Mundo Deportivo, Cavani a deux options principales sur la côte Est de l'Espagne : Villarreal et Valence.

Le manager de Valence, Gennaro Gattuso, souhaite faire venir un buteur naturel et a discuté avec Cavani pour essayer de le convaincre de rejoindre les Che.

Son ancien entraîneur Unai Emery à Villarreal est également sur sa piste. Emery et Cavani ont travaillé ensemble au Paris Saint-Germain avec beaucoup de succès.

De l'extérieur, le choix semble clair. Il n'est pas encore évident de savoir quelle est la marge de manœuvre dont dispose Valence pour intégrer le salaire de Cavani dans son plafond salarial et la qualification européenne semble être une proposition délicate.

De plus, Villarreal espère se battre pour les trophées de la Copa del Rey et de l'Europa Conference League, ainsi que pour la dernière place dans le top 4. Le fait que Boulaye Dia et Paco Alcacer aient quitté le Sous-marin jaune cette semaine laisse penser qu'Emery pourrait faire le ménage pour faire venir Cavani.