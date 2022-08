Cavani à Valence ? Gattuso donne son avis

Edinson Cavani est peut-être le plus grand nom du marché des transferts qui circule en Liga en ce moment, alors que la la fermeture de la fenêtre estivale se rapproche.

L'Uruguayen semble décidé à rejoindre la Liga cet été et son choix semble s'être réduit à deux clubs.

Valence est en pourparlers avec Cavani depuis plusieurs semaines dans l'espoir d'apporter une star à son équipe. Cependant, depuis la vente d'Alexander Isak, la Real Sociedad est également apparue sur la scène.

Avant le match de lundi soir de Valence contre l'Atletico Madrid, le manager Gennaro Gattuso a abordé la question directement.

"Je suis optimiste de nature, nous travaillons, nous parlons, je pense que nous avons des chances. Peter Lim travaille beaucoup et je pense que nous allons signer Cavani parce que Lim croit beaucoup à ces chances en ce moment."

L'Italien a ensuite admis qu'il n'y avait pas de plan B si Cavani ne finissait pas par signer. Mundo Deportivo a rapporté ses propos.

"Quand on parle de Cavani, ce n'est pas un joueur normal, il a joué dans de grands clubs et au plus haut niveau pendant longtemps. Il a 35 ans, mais il a une mentalité incroyable, je parle de la partie technique, pas de l'argent, ce n'est pas mon problème et ce sont deux choses différentes. Le problème est que beaucoup de gens parlent pendant une opération et qu'elle ne peut pas être achevée en deux minutes."