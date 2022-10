Cavani a fini chez le psy après la Remontada face au Barça

C'est une saison particulière pour Edinson Cavani, qui n'oubliera jamais la remontada face au Barça.

Cet été, l'Uruguayen a signé avec Valence alors qu'il est aux portes de sa dernière Coupe du monde avec l'Uruguay.

A 35 ans et après être passé par tous les grands championnats européens, c'est un joueur qui travaille sur tous les aspects pour améliorer ses performances. Et comme il l'a dit récemment, cela inclut un aspect psychologique, comme il l'a admis dans une interview avec Relevo.

Curieusement, la première fois qu'il a suivi une thérapie, c'était après une défaite au Camp Nou. C'était ce 6-1 inoubliable pour les Catalans, la nuit de la Remonatada européenne du FC Barcelone contre le PSG. "La première fois que j'ai vu un thérapeute, c'était après le retour du Barça contre le PSG. Cela m'a beaucoup affecté et il y a des choses qui vous dépassent. En cinq minutes, tout ce que nous faisions a changé. C'est un tel choc que tu ne peux pas contrôler et qui, bien qu'il s'agisse de football, touche d'autres parties de toi. J'ai ressenti des symptômes d'anxiété, des sueurs froides, j'ai eu des vertiges en m'endormant et j'avais déjà peur de m'endormir."

"Je me demandais : "Est-ce que j'ai un problème à la tête ?". Je suis allé voir le médecin du PSG, que j'adore, et il m'a dit : "Ce qui t'arrive arrive à beaucoup de gens dans différents domaines", qui se rendent compte qu'ils ne sont pas des super-héros", a commenté l'attaquant uruguayen.

Dans la même interview, Edinson Cavani a mis en avant Robert Lewandowski. "Là, je vois déjà un attaquant pur et en cela, il est le meilleur du monde. Il a tout ce qu'il faut pour être un '9', même si le football moderne exige d'autres choses de vous".