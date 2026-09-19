Catastrophique : Raya aggrave le naufrage d'Arsenal face à Brighton

Arsenal a continué d'afficher une prestation catastrophique sur le plan défensif face à Brighton, ce samedi, dans le cadre de la cinquième journée de Premier League.

Brighton a terminé la première mi-temps avec deux buts d'avance, inscrits par l'Allemand Pascal Groß (31e) et le Grec Charalampos Kostoulas (45e), avant que l'Espagnol Chema Andrés n'ajoute le troisième à la 57e minute.

Outre le mauvais niveau et les statistiques de l'arrière-garde d'Arsenal face à Brighton, le réseau Opta a révélé une statistique catastrophique concernant le gardien David Raya, au sujet des buts qui finissent au fond de ses filets sur des frappes en dehors de la surface de réparation.

Après que Raya a encaissé deux buts sur deux frappes venues de l'extérieur de la surface en première mi-temps, Opta a indiqué que David Raya « est devenu le deuxième gardien à avoir encaissé le plus de buts en dehors de la surface de réparation parmi les gardiens ayant encaissé 100 buts ou plus dans l'histoire de la Premier League, avec un taux de 20,6 %, soit 33 buts sur 160 ».









Raya se situe derrière le Néerlandais Hans Segers, ancien gardien de Nottingham Forest, Wimbledon et Tottenham, qui a encaissé 36 buts en dehors de la surface sur un total de 164 buts, soit un taux de 22 %.