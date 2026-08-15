Catastrophe : un club français exclu des compétitions nationales

Le club des Girondins de Bordeaux a essuyé un nouveau coup qui menace son avenir footballistique, après que la Fédération française de football a validé la recommandation du Comité national olympique et sportif français de maintenir l'exclusion du club des compétitions nationales, dans un contexte de grave crise financière à laquelle il est confronté.

La Fédération française de football a déclaré, dans un communiqué officiel, qu'elle soutenait la proposition de conciliation présentée par le comité national, jugeant « justifiée » l'évaluation de la situation financière de Bordeaux réalisée par sa commission d'appel, et appelant le club à accepter la décision contestée.

Bordeaux avait exprimé, ce samedi matin, son étonnement face à la recommandation du comité olympique, affirmant que ce qui en émanait « n'était pas une décision, mais une recommandation », et que le dernier mot revenait au comité exécutif de la Fédération française de football, en tant qu'instance habilitée à trancher sur le sort du club.

La crise repose sur l'incapacité de Bordeaux à réunir environ 10 millions d'euros nécessaires pour terminer la saison 2025-2026 et financer la saison suivante, avant que le fonds britannique « Sparta Capital » n'acquière le club pour un euro symbolique auprès de l'homme d'affaires Gérard Lopez, fin juillet, et ne s'emploie à réunir les garanties financières nécessaires à son sauvetage.

La crise s'est encore compliquée après que 10 clubs de première division ont dénoncé la nouvelle tentative de Bordeaux, affirmant que les fonds censés être présentés comme garanties financières n'avaient pas été versés dans le délai fixé par le comité national.

En l'état actuel des choses, l'avenir de Bordeaux est sérieusement menacé : après s'être préparé à participer au championnat de première division nationale, le club se retrouve exclu de toutes les compétitions nationales, et pourrait, dans le meilleur des scénarios, être relégué en première division régionale, soit le sixième niveau de la pyramide du football français.

Le club dispose de 15 jours pour faire appel de la décision devant le tribunal administratif, dans une ultime tentative d'éviter l'effondrement de l'un des clubs les plus prestigieux de France.