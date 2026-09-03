Par le biais d’un communiqué publié sur ses canaux officiels, le Catania a tenu à réaffirmer publiquement sa confiance envers l’entraîneur Emilio Longo malgré les trois défaites consécutives entre le championnat et la Coupe d’Italie : « Emilio Longo jouit de la plus grande confiance de la part du club et de sa propriété. Grella et Varrà ont exprimé ce concept de manière claire et forte au mister, au staff et à l’équipe. Avec l’entraîneur, le moment technique a été analysé, ce qui exige un changement de cap net et immédiat. »





Le début de saison de Catania est très mauvais, avec deux défaites en championnat contre l’Inter U23 et Monopoli, ainsi que celle, désastreuse, d’hier soir en Coupe d’Italie de Serie C, à domicile contre Savoia, après avoir atteint les demi-finales des barrages la saison passée.