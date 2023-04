Cassano atomise Mourinho : "Il n'en a rien à foutre"

José Mourinho "n'en a rien à faire du football" et ne devrait pas être envisagé pour un retour au Real Madrid, selon Antonio Cassano.

Les spéculations vont bon train à Santiago Bernabéu concernant le poste d'entraîneur du club, Carlo Ancelotti étant lié à l'équipe nationale du Brésil et menacé de licenciement après avoir perdu 12 points de retard sur le FC Barcelone dans la course au titre en Liga. Si l'Italien devait être transféré par les Blancos pour la deuxième fois cet été, il a été suggéré qu'ils pourraient chercher à ramener l'énigmatique entraîneur portugais Mourinho pour une autre tentative de vie dans le rôle le plus exigeant.

Cassano ne retient pas ses coups

L'ancienne star madrilène Cassano n'est pas convaincue que l'actuel entraîneur de la Roma serait l'homme de la situation dans la capitale espagnole, déclarant à BoboTV : "Il peut retourner au Real Madrid si Ancelotti ne continue pas, mais si les Blancos veulent un entraîneur, ils n'appelleront pas Mourinho pour leur nouveau projet. Mou n'en a rien à faire du football. Il n'aime pas travailler, il ne sait pas communiquer ni parler, il ne faut pas se laisser berner par son histoire".

Mourinho peut se targuer d'avoir le plus beau des CV - il a remporté des trophées à Porto, Chelsea, l'Inter, le Real, Manchester United et la Roma - mais Cassano affirme que le sexagénaire est désormais plus préoccupé par la reconnaissance individuelle que par le succès collectif. L'ex-international italien a ajouté : "Je ne sais pas comment il fait pour obtenir ces résultats, parce que ce n'est que du cinéma. C'était un grand entraîneur, mais aujourd'hui, il peut entraîner le Real Madrid, comme il peut aussi entraîner San Martines".