Casemiro répond à l'invitation de Cristiano Ronaldo

Casemiro a minimisé la possibilité d'un transfert à Al-Nassr pour retrouver Cristiano Ronaldo, car il veut gagner des trophées à Manchester United.

Casemiro a insisté sur le fait qu'il était heureux de rester à United, malgré les rumeurs selon lesquelles des clubs d'Arabie saoudite étaient à la recherche de sa signature. Le Brésilien a rejoint le club en 2022 comme l'une des premières recrues clés d'Erik ten Hag et a joué un rôle essentiel dans l'accession des Red Devils aux quatre premières places la saison dernière. Cependant, les blessures et les suspensions limitant son temps de jeu, les spéculations sur son départ sont allées bon train.

Dans un entretien accordé à MBC, Casemiro a déclaré : "C'est incroyable : "Depuis le premier jour, j'ai été très bien accueilli par le club, les joueurs et les supporters.

"J'ai reçu tellement d'amour, sur le terrain et en dehors. C'était une expérience unique et magique, et j'avais besoin d'une telle expérience. Je suis très heureux à Manchester, avec tout ce que la ville et le club m'offrent.

"Je suis heureux de cela et d'aider le club à s'améliorer et à retrouver le chemin du succès. Alors oui, je suis heureux de jouer pour Manchester United".

Les Mancuniens attendent désespérément le retour de Casemiro car ils ont souffert d'un manque de profondeur au milieu de terrain cette saison. Le jeune Kobbie Mainoo, produit de l'académie, a dépassé les attentes en comblant le vide devant la ligne défensive de manière adéquate, mais le jeune homme de 18 ans ne peut pas faire le travail à lui tout seul pendant toute la saison. Casemiro sera un tuteur bienvenu pour le jeune homme.